2018-09-10T07:03:03+03:00
Москва

Погода в Москве на 10 сентября 2018 года: в столице ожидается до +23 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 сентября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В понедельник, 10 сентября, в Москве ожидается до +23 градусовВ понедельник, 10 сентября, в Москве ожидается до +23 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 10 сентября 2018 года. Как обещают специалисты, в начале этой недели тепло не покинет столицу. Так, в понедельник воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов. При этом в мегаполисе ожидается облачная погода с прояснениями. Однако в городе по-прежнему обойдется без осадков. Ветер же будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на вторник, 11 сентября, столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадков в Москве не предвидится, но в Подмосковье местами уже будет возможен небольшой дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году в столице зафиксировано самое теплое начало осени за последние 80 лет. И действительно, первая неделя сентября больше напоминало лето: температура воздуха была на пять - семь градусов выше, чем положено по климатическим нормам. Более того, аномальная для сентября теплынь, судя по всему, не покинет мегаполис и на этой неделе.

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