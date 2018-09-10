2018-09-10T08:56:44+03:00
В мире

Основатель и глава Alibaba Джек Ма отложил выход на пенсию ровно на год

Через 12 месяцев в свой день рождения он передаст бразды правления нынешнему гендиректору компании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китайский миллиардер Джек Ма, основатель и глава компании AlibabaКитайский миллиардер Джек Ма, основатель и глава компании AlibabaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проводы основателя и главы компании Alibaba на пенсию откладываются ровно на год: китайский миллиардер Джек Ма объявил, что решил остаться на своем посту до 10 сентября 2019 года. В понедельник у него двойной праздник: 54-й день рождения и День учителя, который китайцы отмечают 10 сентября, а Ма в прошлом – преподаватель английского языка.

В письме сотрудникам компании он пояснил, что будет работать в должности исполнительного председателя правления, чтобы помочь своему преемнику – гендиректору Дэниэлу Чжану обеспечить «плавный и успешный переход», а в день своего 55-летия передаст ему бразды правления.

При этом сам останется в совете директоров Alibaba и продолжит следить за управлением своим детищем как минимум до 2020 года, сообщает газета South China Morning Post. Стоит отметить, что это издание тоже принадлежит Alibaba Group.

Как ранее писал сайт kp.ru, всего два дня назад Джек Ма, чье состояние оценивается в 40 миллиардов долларов, в интервью газете The New York Times сказал, что хочет отойти от дел, и в понедельник, 10 сентября, уйдёт в отставку.

В 1999 году школьный учитель Джек Ма (он же Ма Юнь) из города Ханчжоу бросил работу и вместе с 17 друзьями-партнерами основал компанию Alibaba. За 19 лет он превратил ее в одну из крупнейших в мире площадок электронной коммерции и цифровых платежей. На сегодняшний день в компании работают 86 тысяч сотрудников, а Джек Ма считается самым богатым человеком в Китае.

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