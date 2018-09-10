СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-10T08:44:55+03:00

Неизвестный ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 10 сентября, появилась информация о том, что неизвестный мужчина ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве. Как уточнили столичные правоохранители, инцидент произошел около 04:10 мск в зале ожидания.

В итоге нападавший был задержан сотрудниками полиции, а обоих пострадавших пришлось госпитализировать. «Неизвестный с ножом напал на двух граждан и нанес им ножевые ранения. Злоумышленник был обезврежен и задержан нарядом полиции», - сказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле в ночной драке на Курском вокзале погиб пассажир транзитного поезда. Кроме того, еще два человека пострадали. Тогда все началось с того, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт на бытовой почве.