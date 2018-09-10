2018-09-10T08:44:55+03:00
Москва

Неизвестный ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве

Инцидент произошел в зале ожидания железнодорожного вокзала
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Неизвестный ранил ножом двух человек на Курском вокзале в МосквеНеизвестный ранил ножом двух человек на Курском вокзале в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 сентября, появилась информация о том, что неизвестный мужчина ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве. Как уточнили столичные правоохранители, инцидент произошел около 04:10 мск в зале ожидания.

В итоге нападавший был задержан сотрудниками полиции, а обоих пострадавших пришлось госпитализировать. «Неизвестный с ножом напал на двух граждан и нанес им ножевые ранения. Злоумышленник был обезврежен и задержан нарядом полиции», - сказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле в ночной драке на Курском вокзале погиб пассажир транзитного поезда. Кроме того, еще два человека пострадали. Тогда все началось с того, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт на бытовой почве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Основатель и глава Alibaba Джек Ма отложил выход на пенсию ровно на год
Россия закупила более 62 млн доз прививок от гриппа
В России с 2019 года с прилавков магазинов исчезнет поваренная соль‍
В Париже мужчина с арматурой и ножом напал на прохожих
В экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для России
Погода в Москве на 10 сентября 2018 года: в столице ожидается до +23 градусов
На выборах мэра Москвы Собянин набирает 69,72% голосов
Абэ хочет «перевести отношения Японии и России в новую эру»
На космодроме «Восточный» под стартовым комплексом для «Союзов» появились пустоты
На выборах главы Хакасии лидирует коммунист Коновалов
В Алабаме неизвестный расстрелял людей в «Макдональдсе»: один человек убит
США собираются использовать аэропорт в Нигере для авиаударов по боевикам в Ливии
Лидер шведской оппозиции призвал правительство уйти в отставку
Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Глава МИД Канады уверена, что с США удастся заключить хорошую взаимовыгодную торговую сделку
В Пентагоне открестились от атаки фосфорными боеприпасами в сирийском Дэйр-эз-Зоре
В Германии размышляют, присоединиться ли к ударам США и союзников по Сирии
Порошенко: Украинские хакеры научились перехватывать данные с российских спутников
Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах
«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч
На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов
CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи
Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»