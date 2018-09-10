В США не исключают нанесение ударов по силам РФ и Ирана в Сирии

СЕГОДНЯ 09:13 2018-09-10T09:13:12+03:00

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В понедельник, 10 сентября, американские СМИ написали о возможности ударов США по силам РФ и Ирана в Сирии. Дело в том, недавно Вашингтон получил «новые разведывательные данные», которые якобы свидетельствуют о том, что президент арабской республики Башар Асад «разрешил своим войскам применять хлор» в операции по освобождению Идлиба от террористов.

По некоторым данным, в настоящее время президент США Дональд Трамп изучает возможные варианты военного ответа на «готовность правительственных войск САР применить химическое оружие». «Однако Трамп еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы», - пишет газета The Wall Street Journal.

Отметим, Соединенные Штаты ранее уже атаковали Сирию. В частности, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по САР. Та атака стала ответом на возможное применение химического оружия в городе Дума.