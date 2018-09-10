Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 70,02% голосов

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-10T09:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Выборы мэра Москвы завершились 9 сентября в 22.00, но работа в Мосгоризбиркоме пока не прекращается - продолжается подсчет голосов. Уже зафиксировано, что явка на выборах мэра Москвы составила 30,86%.

Предварительные результаты выборов в России 9 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция.ЦИК объявляет результаты выборов 8 сентября. В России состоялся единый день голосования

- После обработки 99% бюллетеней лидирует Сергей Собянин. Он набрал 70,02% голосов, - сообщили в Мосгоризбиркоме.

После обработки еще 1% голосов результат сильно не изменится.

- Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Спасибо всем, кто пришел на выборы, но отдал свой голос другим кандидатам. Независимо от разницы во взглядах, все мы одинаково любим наш город и желаем ему добра, - написал в своем блоге Сергей Собянин.

ГОЛОСА (обработка 99% протоколов):

- 70,02% - Сергей Собянин, самовыдвиженец;

- 11,44% - кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин;

- 7,06% - Илья Свиридов от "Справедливой России" (7,06%);

- 6,76% - Михаил Дегтярев (ЛДПР);

- 1,87% - Михаил Балакин от "Союза горожан".