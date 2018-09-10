СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-10T10:00:14+03:00

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В понедельник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток. Из аэропорта глава нашего государства сразу отправился на вертолете на остров Русский.

Как ожидается, российский лидер проведет в Приморье ближайшие три дня. За это время он намерен успеть провести президиум Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока, а также несколько международных встреч на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2018). Кроме того, на среду, 12 сентября, запланировано выступление Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября. В этот раз его девиз - «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Причем, как ранее сообщал сайт kp.ru, на ВЭФ-2018 президент России проведет полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.