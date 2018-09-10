Белоусов назвал «крайне нежелательным» возможное повышение ключевой ставки ЦБ

СЕГОДНЯ 10:17 2018-09-10T10:19:11+03:00

По мнению помощника президента РФ, это может затормозить инвестиционную активность и рост экономики

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Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что у Центробанка России есть основания повысить ключевую ставку до конца текущего года. Однако, по его мнению, делать это «крайне нежелательно». Как считает советник главы нашего государства, подобные действия могут затормозить инвестиционную активность и рост экономики.

«Возможность есть, есть и некие основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета», - приводит слова Белоусова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 июля ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. А 4 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки.

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