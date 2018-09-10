2018-09-10T10:51:03+03:00
Наука

Ликвидация пустот под стартовым столом для «Союзов» на космодроме «Восточный» обойдется в 4,57 млн рублей

Ремонтные работы будет выполнять специалисты компании «Адонис»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» нуждается в ремонте. Фото: Юрий Смитюк/ТАСССтартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» нуждается в ремонте. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Необходимые ремонтные работы на космодроме «Восточный» в Амурской области обойдутся в 4,57 миллиона рублей, контракт заключен с компанией «Адонис» из Благовещенска.

Такие данные размещены на сайте госзакупок. Заказчик – Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит в «Роскосмос». Точная цена договора составляет 4 568 110 рублей и 40 копеек, дата публикации – 5 сентября.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в грунте под железобетонным основанием пути мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на новом российском космодроме «Восточный» образовались пустоты. Их обнаружили, когда специалисты оценивали состояние стартового стола.

Напомним, строительство космодрома в Амурской области началось в 2012 году, а первый стартовый комплекс под ракеты «Союз» был возведен в 2016-м.

28 апреля того же года состоялся первый старт с «Восточного», второй – 28 ноября 2017 года – оказался неудачным, тогда был потерян спутник «Метеор-М», из-за чего следующий запуск ракеты перенесли с 22 декабря на 1 февраля 2018 года. Третий старт был успешным, и ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту одиннадцать спутников.

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