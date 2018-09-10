2018-09-10T11:50:16+03:00
Политика

Песков допустил появление судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей

По мнению спецпредставителя президента РФ, активные действия в социальных сетях представляют собой угрозу для общества
Дарья ИВАШКИНА
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Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСССпецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил возможность появления в нашей стране специальных судов, которые будут заниматься делами, связанными с соцсетями и цифровым правом.

Как считает Песков, активные действия в социальных сетях действительно представляют собой угрозу для общества. «Отчасти это манипулирование сознанием», - заметил он.

При этом, по мнению спецпредставителя главы государства, практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что действующую судебную систему нельзя использовать для рассмотрения таких дел. Для этого, по его словам, должен быть «тонко настроенный оценочный механизм».

«По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», - заявил Песков РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, число уголовных и административных дел, заведенных в отношении пользователей соцсетей, резко начало расти с 2015 года. Тогда «КП» проанализировала темы публикаций в соцсетях, из-за которых интернет-пользователи чаще всего оказывались на скамье подсудимых.

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