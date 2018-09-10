2018-09-10T12:12:19+03:00
Общество

WWF объяснил, почему Северный морской путь не станет «Суэцким каналом»

В частности, этому чудесному превращению помешает увеличение числа осенних штормов
Дарья ИВАШКИНА
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WWF объяснил, почему Северный морской путь не станет «Суэцким каналом»WWF объяснил, почему Северный морской путь не станет «Суэцким каналом»Фото: REUTERS
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Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) прокомментировали статью американских СМИ о «выгодах» для России от экологической катастрофы. Так, там заверили, что Северный морской путь никогда не станет вторым «Суэцким каналом», и объяснили почему.

В частности, как заметил директор WWF России Игорь Честин, этому чудесному превращению помешает увеличение числа осенних штормов после ухода льда. Кроме того, шторма приведут к обострению проблемы разрушения берегов. Также большее время открытости ото льда вместе со штормами сократит возможности для добычи углеводородов.

Помимо этого, таяние льдов в Арктике может привести к значительным изменениям в биологических запасах во всем арктическом бассейне, переедает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в американских СМИ появилась статья, в которой утверждается, что экологическая катастрофа может пойти на пользу нашей стране, так как в этом случае Северный морской путь станет для РФ собственным «Суэцким каналом». По мнению западных журналистов, в связи с глобальным потеплением суда смогут ходить по свободным ото льдов водам Арктики, благодаря чему существенно сократятся время транзита и расходы на перевозки грузов из Европы в Азию и Америку.

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