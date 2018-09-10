2018-09-10T12:46:20+03:00
Политика

Результаты единого дня голосования 2018 огласят 14 сентября

На специальном заседании ЦИК планируется подвести итоги и огласить результаты единого дня голосования 2018
Дарья ИВАШКИНА
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Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что результаты единого дня голосования 2018 огласят в ближайшую пятницу, 14 сентября.

«Мы планируем подвести общие итоги на заседании в пятницу, 14 сентября», - сказала председатель ЦИК, добавив при этом, что начало заседания запланировано на 11:00 мск.

Также Памфилова обратилась ко всем региональным избирательным комиссиям с просьбой проверить все поступившие жалобы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 9 сентября, в России прошел единый день голосования. В общей сложности выборы были проведены в 80 российских регионах. В частности, в Москве состоялись выборы мэра, а в Московской области - выборы губернатора.

При этом «Комсомольская правда» следила за тем, как голосовали жители в разных уголках страны, и вела онлайн-трансляцию единого дня голосования.

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