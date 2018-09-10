В Таиланде снимут фильм о затерявшихся в пещере школьниках

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-10T13:04:36+03:00

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В Таиланде планируется снять фильм об истории местных школьников, которые во время экскурсии со своим тренерам попали в затопленную пещеру и две недели провели в темном гроте почти без еды. Режиссер Том Уоллер намерен приступить к съемкам в ноябре текущего года.

Ожидается, что фильм будет называться «Пещера». Проект картины уже представлен на Международном кинофестивале в Торонто. Режиссер отметил, что наброски сценария уже готовы. А вот о бюджете и актерском составе пока не сообщается, передает сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время авторы картины согласовывают место съемок, в частности, они хотят сделать кадры и в самой пещере Тхам Луанг. При этом снимать картину будет американская телекомпания Pure Flix Entertainment, передает телеканал «360».

Напомним, 23 июня, в Таиланде пропали 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, которые занимались в местной юниорской футбольной команде, а также их 25-летний тренер. Спустя 10 дней их нашли в пещере живыми, но истощенными. Спасатели обучили детей плавать с аквалангом, после чего смогли вывести их через затопленные гроты.