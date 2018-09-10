2018-09-10T13:33:43+03:00
Общество

Посылки из Китая будут доходить до россиян вдвое быстрее

«Почта России» запустила новый маршрут доставки почтовых отправлений из КНР
Дарья ИВАШКИНА
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Посылки из Китая будут приходить в Россию вдвое быстрееПосылки из Китая будут приходить в Россию вдвое быстрееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 10 сентября, стало известно, что «Почта России» запустила новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая. Речь идет о простых посылках, которые принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки.

Как выяснилось, теперь отправления будут идти не через Москву. Так, почта будет приходить морем во Владивосток, а оттуда - поездом до ближайшего крупного пункта международного почтового обмена, которые находятся в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, а также в самом Владивостоке.

Как ожидается, новый маршрут вдвое сократит срок доставки отправлений из КНР на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Дело в том, что ранее посылки сначала доставлялись из Китая в Москву. Кроме того, до сих пор для этого использовался в основном автомобильный транспорт.

«Расширение каналов доставки из КНР обусловлено значительным ростом числа почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте «Почты России».

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