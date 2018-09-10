2018-09-10T13:42:19+03:00
Общество

В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Успенский кафедральный собор пришли тысячи православных
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Около собора на площади Ленина собралась тысячи верующих, желающих прикоснуться к святыне. Фото: Правительство Тульской области.Около собора на площади Ленина собралась тысячи верующих, желающих прикоснуться к святыне. Фото: Правительство Тульской области.
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10 сентября в Успенском кафедральном соборе Тулы встретили мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий поздравил верующих с этим знаменательным событием и рассказал о житии святого. Губернатор региона Алексей Дюмин поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу величайшую святыню.

- Весь христианский мир почитает Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем. Для наших верующих это уникальная возможность прикоснуться к святыне, которая находится на постоянном хранении в Греции. Поздравляю всех православных христиан с этим событием. Желаю вам мира, счастья, радости и всего самого доброго!», - обратился к верующим Алексей Дюмин.

Губернатор региона Алексей Дюмин поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу святыню. Фото: Правительство Тульской области.

Губернатор региона Алексей Дюмин поблагодарил представителей Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира, а также участников делегации из Греции, которые доставили в Тулу святыню. Фото: Правительство Тульской области.

Председатель Попечительского Совета Благотворительного фонда имени Равноапостольного князя Владимира Вячеслав Бабий сообщил, что десница Спиридона Тримифунтского пребывает в России с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно в 12 городах страны, и Тула среди них. После торжественной встречи мощи переместили и установили в Успенском кафедральном соборе. Глава региона приложился к деснице святителя.

Около собора на площади Ленина собралась тысячи верующих, желающих прикоснуться к святыне. В Тулу прибыли и паломники из других регионов. Собор открыт круглосуточно. Поклониться мощам можно будет до 17:30 вторника, 11 сентября. Согласно легенде, ковчег с правой рукой святого Спиридона помогает исцелять болезни, решать судебные споры, прекращать распри и дарует христианскую любовь.

- Отрадно видеть вновь святыню в Туле, - отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. - Десница принадлежит простому человеку. Он был пастухом своего стада. Третью часть заработанного он отдавал на нужды церкви, другую - нуждающимся. Еще одну - оставлял на собственные нужды (у него была семья).

Обратим внимание, что святитель Спиридон Тримифунтский - христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Святитель родился около 270 года на Кипре, был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых.

Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.

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