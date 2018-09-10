Курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-10T14:06:26+03:00

Данные Московской биржи свидетельствуют о том, что курс евро продолжает расти, несмотря на увеличение цен на нефть

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Курс евро на Московской бирже продолжил свой рост в понедельник, 10 сентября. Согласно данным по состоянию на 13:40 мск европейская валюта прибавила 0,75% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла стоимости в 81,4 рубля за одну единицу. В последний раз евро превышал отметку в 81 рубль 1 марта 2016 года.

Примечательно, что еще во время открытия торгов валюта стоила всего 80,6 рубля. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот понедельник рекорды бьет и европейская валюта. Так, доллар прибавил к стоимости 25 копеек и торговался по 70,16 рубля за одну единицу.

Между тем, цены на нефть продолжают расти. На настоящий момент стоимость одного фьючерса на "черное золотое" марки Brent с поставкой в ноябре этого года выросла на 0,65%, до 77,33 доллара за баррель.