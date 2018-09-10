2018-09-10T14:41:39+03:00
Наука

Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике

За год средняя температура повысилась на 3 градуса
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Температура в Арктике критически выросла за годТемпература в Арктике критически выросла за годФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Средняя годовая температура в арктической зоне России по итогам прошлого года превысила норму на 3,23 градуса. Такие данные привели в Министерстве природы. В ведомстве добавили, что это рекорд за последние два десятилетия, и такие кардинальные перемены могут привести к серьезным последствиям.

По данным ученых, если потепление будет продолжаться такими же темпами, то это может привести к таянию ледников в Северном Ледовитом океане. В связи с этим погодные перемены можно считаться критическими как для региона, так и для всего мира, пишет газета «Известия».

Сообщается, что максимальный температурный отрыв от нормы наблюдался в Восточном секторе российской Арктики (территория Якутии и Чукотки). Здесь средняя температура за год превысила стандартный показатель на 4,07 градуса.

По словам экспертов, активное таяние льдом может привести не только к затоплению некоторых прибрежных районов, но и к изменению скорости ветра. А это, в свою очередь, может сказаться на работе буровых установок на морском шельфе Арктики, передает сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Топилин допустил продление «заморозки» накопительных пенсий до 2021 года
Умерла Челси Смит, завоевавшая титул "Мисс Вселенная" в 1995 году
Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лиона
Во Франции застрелили защитника футбольного клуба "Сент-Этьен"
«Были и хулиганы, и провокаторы»: Песков заверил, что полиция во время несогласованных акций действовала по закону
Эксперт допускает снижение курса доллара до 65 рублей к концу года
Возвращение в Простоквашино-2018: в 6-ой серии герои будут спасать таинственного зверя от почтальона Печкина
Курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года
Появилось видео задержания боевика ИГ*, готовившего убийство одного из лидеров ДНР
В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Названы самые популярные города РФ для осенних выходных
Посылки из Китая будут доходить до россиян вдвое быстрее
В Таиланде снимут фильм о затерявшихся в пещере школьниках