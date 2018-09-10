Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-10T14:41:39+03:00

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Средняя годовая температура в арктической зоне России по итогам прошлого года превысила норму на 3,23 градуса. Такие данные привели в Министерстве природы. В ведомстве добавили, что это рекорд за последние два десятилетия, и такие кардинальные перемены могут привести к серьезным последствиям.

По данным ученых, если потепление будет продолжаться такими же темпами, то это может привести к таянию ледников в Северном Ледовитом океане. В связи с этим погодные перемены можно считаться критическими как для региона, так и для всего мира, пишет газета «Известия».

Сообщается, что максимальный температурный отрыв от нормы наблюдался в Восточном секторе российской Арктики (территория Якутии и Чукотки). Здесь средняя температура за год превысила стандартный показатель на 4,07 градуса.

По словам экспертов, активное таяние льдом может привести не только к затоплению некоторых прибрежных районов, но и к изменению скорости ветра. А это, в свою очередь, может сказаться на работе буровых установок на морском шельфе Арктики, передает сайт «Свободная пресса».