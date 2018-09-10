Эксперт допускает снижение курса доллара до 65 рублей к концу года

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-10T14:51:00+03:00

Рубль продолжает терять в стоимости, даже несмотря на рост цен на нефть Фото: REUTERS

Пока же, как рассказал экономист Олег Вьюгин в эфире Радио "Комсомольская правда", иностранная валюта продолжит прибавлять в стоимости

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Существует вероятность, что к концу 2018 года курс рубля начнет укрепляться, а иностранная валюта дешеветь. Такое мнение высказал экономист, председатель наблюдательного совета при Московской бирже Олег Вьюгин.

"Есть некая надежда на развилку, которая связана с тем, что ожидания жесткости санкций, их последствий для России преувеличены. Когда это выяснится, а это будет где-то середина – конец ноября, например, то вполне возможно, что начнется обратное движение, и рубль от этих заоблачных высот укрепится, может быть, до 65 рублей за доллар", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, такая ситуация действительно возможна, но лишь при условии, что риторика американцев окажется сильнее, чем сами решения. Если же жесткие санкции будут реализованы, то российская валюта продолжит падение, но уже не столь существенно.

Пока же на негативном фоне рубль будет дешеветь, а потому экономист советует уже сейчас закупаться долларами и евро, если вы в ближайшее время собираетесь выезжать за границу.

Вьюгин пояснил, что такая ситуация возникла, поскольку из крупнейших российских компаний массово уходят иностранные инвесторы, опасающихся возможных американских санкций. Они продают ценные бумаги и рубли и покупают доллары, а наша валюта падает в цене.

"Вторая причина – она глобальная, поскольку Федеральная резервная система США уже несколько лет проводит политику по повышению процентных ставок, и сейчас они ее интенсифицировали. Процентные ставки по доллару растут. Это приводит к тому, что инвесторы перекладываются в казначейские обязательства США. Кроме того, еще ФРС сокращает долларовую ликвидность", - добавил эксперт.

По его словам, сейчас доллары изымаются из мировой финансовой системы, что приводит к их дефициту и, соответственно, укреплению курса валюты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным на понедельник, 10 сентября, евро превысил отметку в 81 рубль, а доллар - 70 рублей.