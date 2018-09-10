2018-09-10T15:09:00+03:00
В мире

Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лиона

Белый Mercedes на большой скорости протаранил ограждение воздушной гавани [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта ЛионаАвтомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта ЛионаФото: кадр с видео
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В понедельник, 10 сентября, ЧП случилось в международном аэропорту Лион-Сент-Экзюпери, расположенном неподалеку от французского города Лион. Там белый Mercedes на большой скорости протаранил ограждение и выехал на взлетно-посадочную полосу.

Между тем, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако воздушную гавань в связи со случившимся пришлось временно закрыть. Что касается водителя, выехавшего на закрытую территорию, то его задержали, передает Agence France-Presse.

Причем в сети уже появилось видео, на котором запечатлен произошедший в аэропорту Лиона инцидент. На записи видно, что после того как нарушитель снес ограждение, ему навстречу сразу же выехали сотрудники служб безопасности воздушной гавани, которым после непродолжительной погони удалось окружить и задержать водителя Mercedes.

Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лиона.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году подобный случай произошел в аэропорту Казани. Тогда легковушка залетела на территорию воздушной гавани, протаранив шлагбаум.

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