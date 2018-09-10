Топилин допустил продление «заморозки» накопительных пенсий до 2021 года

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-10T15:27:02+03:00

Как заметил министр, российское правительство еще не определилось с моделью индивидуального пенсионного капитала

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Глава Минтруда РФ Максим Топилин допустил продление «заморозки» пенсионных накоплений еще на год, то есть до 2021 года включительно. Как заметил министр, в настоящее время российское правительство еще не определилось с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

По словам Топилина, к такому выводу он пришел, так как отмена «заморозки» накопительной части пенсии должна означать появление в бюджете трансферта Пенсионному фонду России (ПФР) на 2021 год, однако этот трансферт там не отражен.

«Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», - цитирует главу министерства труда и социальной защиты «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накопительная часть пенсии впервые была заморожена в 2014 году. Это позволило сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта ПФР. Затем же эта «заморозка» неоднократно продлевалась.