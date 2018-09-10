Топилин допустил продление «заморозки» накопительных пенсий до 2021 года
Глава Минтруда РФ Максим Топилин допустил продление «заморозки» пенсионных накоплений еще на год, то есть до 2021 года включительно. Как заметил министр, в настоящее время российское правительство еще не определилось с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
По словам Топилина, к такому выводу он пришел, так как отмена «заморозки» накопительной части пенсии должна означать появление в бюджете трансферта Пенсионному фонду России (ПФР) на 2021 год, однако этот трансферт там не отражен.
«Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», - цитирует главу министерства труда и социальной защиты «Интерфакс».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накопительная часть пенсии впервые была заморожена в 2014 году. Это позволило сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта ПФР. Затем же эта «заморозка» неоднократно продлевалась.