2018-09-10T15:47:40+03:00
Политика

Кремль не располагает данными о личностях «подозреваемых» по делу Скрипалей

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это «компетенция соответствующих органов»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о личностях россиян, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом он заметил, что это «компетенция соответствующих органов».

«Мы пока не располагаем такой информацией. Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Если какая-то информация на сей счет будет, то она будет у этих органов», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что расследованию дела Скрипалей способствовало бы сотрудничество Москвы и Лондона, однако британская сторона, как уже не раз сообщалось, отказывается взаимодействовать. «Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает», - добавил пресс-секретарь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по ее мнению, причастны к инциденту в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эти имена «ни о чем не говорят» нашей стране.

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