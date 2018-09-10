2018-09-10T16:07:50+03:00
В мире

Мужчина захватил в заложники учительницу школы в Стамбуле

Еще недавно злоумышленник хотел сыграть с ней свадьбу
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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На место происшествия прибыли полиция и машины скорой помощиНа место происшествия прибыли полиция и машины скорой помощиФото: REUTERS
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Вооруженный огнестрельным оружие мужчина, захватил заложницу в одной из школ Стамбула.

"В одной из школ стамбульского района Пендик вооруженный мужчина захватил 22-летнюю учительницу. Переговоры с ним продолжаются" – заявил в эфире телеканала NTV губернатор Стамбула Васип Шахин.

Как сообщает телеканал, причиной захвата заложницы стал ее конфликт с молодым человеком, за которого она собиралась выйти замуж. Мужчина пришел в школу для выяснения отношений, но испугавшаяся девушка не согласилась на разговор. Взбешенный отказом мужчина, угрожая пистолетом, запер ее в одном из кабинетов школы.

Отмечается, что инцидент произошёл в Турецком районе Пендик. На место происшествия прибыли полиция и машины скорой помощи. По словам прибывшего на место происшествия спецназа, ситуация находится полностью под их контролем.

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