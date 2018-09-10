Песков о результатах Единого дня голосования-2018: Путин дал свою оценку этим выборам
Президент России Владимир Путин уже дал свою оценку состоявшимся накануне выборам, а все необходимые анализы процессов избирательной кампании будут проведены позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент дал свою оценку сегодня, выступая во Владивостоке. Я не думаю, что я что-то могу добавить сверх этого", — заявил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что анализ ситуации не может быть сделан так скоро после проведения избирательной кампании, поскольку его результаты были бы довольно поверхностными, передает РИА Новости.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 9 сентября, в нашей стране состоялись выборы глав 26 регионов. Еще в 16 российских субъектах выбирали депутатов региональных парламентов.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент РФ уже поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании и подчеркнул, что она прошла с минимальным количеством нарушений.
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