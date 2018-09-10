Песков о результатах Единого дня голосования-2018: Путин дал свою оценку этим выборам

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-10T16:10:43+03:00

Анализ ситуации будет проведен уже после окончательного подведения итогов кампании

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Президент России Владимир Путин уже дал свою оценку состоявшимся накануне выборам, а все необходимые анализы процессов избирательной кампании будут проведены позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент дал свою оценку сегодня, выступая во Владивостоке. Я не думаю, что я что-то могу добавить сверх этого", — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что анализ ситуации не может быть сделан так скоро после проведения избирательной кампании, поскольку его результаты были бы довольно поверхностными, передает РИА Новости.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 9 сентября, в нашей стране состоялись выборы глав 26 регионов. Еще в 16 российских субъектах выбирали депутатов региональных парламентов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент РФ уже поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании и подчеркнул, что она прошла с минимальным количеством нарушений.