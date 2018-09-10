2018-09-10T16:52:11+03:00
Политика

Полет многотонного беспилотника показали на видео

На кадрах аппарат совершает тренировочный полет [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Телеканал "Звезда" показал сюжет о новейших российских армейских беспилотниках.Телеканал "Звезда" показал сюжет о новейших российских армейских беспилотниках.Фото: YouTube
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Полет тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтаир", работа над которым ведется в ОКБ Симонова по теме "Альтиус" показали на видео. Предположительно на запись попали испытания третьего прототипа дрона. Именно этот образец имеет обтекатель антенный спутниковой связи.

На кадрах видно, как беспилотник отрывается от земли и совершает испытательный летный полет. На крыльях аппарата закреплены тонкие нити, которые позволяют отслеживать обтекающие корпус дрона потоки воздуха и фиксировать завихрения ветра, которые могут повлиять на курс аппарата.

Судя по местности съемки, испытания проходили в зимнее время.

Отметим, что многотонный беспилотник "Альтаир" способен нести груз до двух тонн и перемещаться с ним на дальние расстояния. По неподтвержденным данным, аппарат может вылетать на расстояния до десяти тысяч километров.

Добавим, что на сегодняшний день российская армия имеет около двух тысяч беспилотных аппаратов. Техника распределена по штатам военных округов и объединений, передает сайт телеканала «Звезда».

Военная приемка. Беспилотные грузовики.

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