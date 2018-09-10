2018-09-10T17:47:57+03:00
Происшествия

Украинец подал заявление на Жириновского в полицию после драки на Пушкинской площади

Мужчина пожаловался правоохранителям, что лидер ЛДПР ударил его кулаком по лицу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одно из отделений московской полиции поступило заявление на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Некий украинец сообщил правоохранителям, что именно его политик ударил во время несанкционированной акции, которая состоялась накануне на Пушкинской площади в центре столицы.

"9 сентября 38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением о том, что около 14:00 мск на Пушкинской площади депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил его по лицу", - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что полиция уже начала проверку по факту обращения. Между тем, по данным источников, сам украинец был избит прямо в день своего приезда в Москву 9 сентября. Сейчас он временно проживает в хостеле.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что лидер ЛДПР пытался успокоить молодых людей на Пушкинской площади. Политик призывал их не нарушать закон и даже пригласил для обсуждения в Госдуму. Но из толпы раздался свист и полетели выкрики, после чего завязалась драка.

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