2018-09-10T17:43:05+03:00
Наука

Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства

Специалисты отметили особенность в поведении одиноких людей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Одиночество расширяет личные границы человекаОдиночество расширяет личные границы человекаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Одинокие люди предпочитают не подпускать к себе достаточно близко окружающие, и со временем все больше расширяют границы личного пространства. С таким заявлением выступили научные сотрудники ил Чикагского университета.

Ученые под руководством ведущего специалиста Эллиота Лейдена провели два эксперимента, в которых приняли участие порядка 600 добровольцев. Все опрошенные в ходи исследования доказали, что в моменты одиночества не желали подпускать к себе близко никого, даже родных и друзей. При этом ученые подчеркнули, что чувство одиночества не было связано с наличием или отсутствием у опрошенных пары или близких друзей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Специалисты отмечают, что чувство одиночества возникает в моменты несоответствия реальной и желаемой вовлеченности в социальную среду. Примечательно, что это может сказываться не только на эмоциональном состоянии человека, но и на его физическом состоянии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты отмечают, что чувство одиночества усиливает стремление к социальной защищенности, вынуждая его расширять личное пространство, куда не допускаются окружающие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Украинец подал заявление на Жириновского в полицию после драки на Пушкинской площади
Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии
Убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство
Популярный телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме
Полет многотонного беспилотника показали на видео
США решили закрыть посольство Палестины в Вашингтоне
"Никаких переговоров": Киев отказался возобновлять подачу воды в Крым
Песков о результатах Единого дня голосования-2018: Путин дал свою оценку этим выборам
Мужчина захватил в заложники учительницу школы в Стамбуле
СБУ считает «фейком» информацию ФСБ о сотрудничестве Киева с ИГ*
Кремль не располагает данными о личностях «подозреваемых» по делу Скрипалей
Топилин допустил продление «заморозки» накопительных пенсий до 2021 года
Умерла Челси Смит, завоевавшая титул "Мисс Вселенная" в 1995 году
Автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лиона
Во Франции застрелили защитника футбольного клуба "Сент-Этьен"
«Были и хулиганы, и провокаторы»: Песков заверил, что полиция во время несогласованных акций действовала по закону
Эксперт допускает снижение курса доллара до 65 рублей к концу года
Ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике
Возвращение в Простоквашино-2018: в 6-ой серии герои будут спасать таинственного зверя от почтальона Печкина
Курс евро превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года
Появилось видео задержания боевика ИГ*, готовившего убийство одного из лидеров ДНР
В Тулу прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Названы самые популярные города РФ для осенних выходных
Посылки из Китая будут доходить до россиян вдвое быстрее
В Таиланде снимут фильм о затерявшихся в пещере школьниках