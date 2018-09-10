Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства

СЕГОДНЯ 17:42 2018-09-10T17:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Одинокие люди предпочитают не подпускать к себе достаточно близко окружающие, и со временем все больше расширяют границы личного пространства. С таким заявлением выступили научные сотрудники ил Чикагского университета.

Ученые под руководством ведущего специалиста Эллиота Лейдена провели два эксперимента, в которых приняли участие порядка 600 добровольцев. Все опрошенные в ходи исследования доказали, что в моменты одиночества не желали подпускать к себе близко никого, даже родных и друзей. При этом ученые подчеркнули, что чувство одиночества не было связано с наличием или отсутствием у опрошенных пары или близких друзей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Специалисты отмечают, что чувство одиночества возникает в моменты несоответствия реальной и желаемой вовлеченности в социальную среду. Примечательно, что это может сказываться не только на эмоциональном состоянии человека, но и на его физическом состоянии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты отмечают, что чувство одиночества усиливает стремление к социальной защищенности, вынуждая его расширять личное пространство, куда не допускаются окружающие.