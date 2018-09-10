СЕГОДНЯ 18:21 2018-09-10T18:22:01+03:00

Она представляет собой плавающий барьер U-образной формы длинною более 600 метров Фото: скрин с видео

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Голландская компания Ocean Cleanup в прошедшую субботу запустила в Тихий океан систему очистки System 001.

Она представляет собой плавающий барьер U-образной формы длинною более 600 метров и уходящий в воду почти на 3 метра. Оно оснащено множеством датчиков, системой предупреждения столкновений и солнечными батареями.

Предполагается, что System 001 будет захватывать пластиковый мусор, плавающий на поверхности океана, при помощи течений и волн. Мусор, скопившийся в барьере, будет транспортироваться специальными кораблями на сушу для утилизации.

В Тихом океане заработала система очистки от мусора.

«После пяти лет исследований, разработок и тестирования мы запустили первую в мире систему очистки океана из залива Сан-Франциско. Теперь система на пути к промежуточной остановке в 250-350 морских милях от побережья, где она пройдет двухнедельные испытания, а затем направится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну, в 1,2 тысячи морских миль от побережья, чтобы начать уборку», — говорится в опубликованном на сайте проекта сообщении.

Большое тихоокеанское мусорное пятно, ставшее главной очистительной целью системы, находится на столкновении нескольких крупных течений. Оно занимает площадь около 1,6 миллиона кв. км. А на его территории находится не менее 80 тыс. тонн пластика.

Всего Ocean Cleanup намерены запустить до 60 таких систем. По рассчетам стартапа, они позволят к 2040 году убрать до 90% от мусорного пятна.