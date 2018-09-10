2018-09-10T18:23:28+03:00
Наука

Российский космонавт заснял дыру в корабле "Союз" на видео

Сергей Прокопьев подчеркнул, что сейчас МКС работает в штатном режиме и попросил не волноваться [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дырка диаметром 2 мм большой опасности не представляетДырка диаметром 2 мм большой опасности не представляетФото: Скриншот с видео
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Российский космонавт Сергей Прокопьев, который в настоящий момент находится на Международной космической станции, заснял на видео то самое место, в котором была обнаружена утечка воздуха с корабля.

Напомним, что в конце августа давление в отсеках МКС неожиданно стало падать. Космонавты бросились на поиски утечки и скоро нашли отверстие диаметром 2 мм в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции еще в начале июня.

По словам Прокопьева, в этом членам экипажа корабля помог специальный ультразвуковой прибор. Позже на обнаруженное отверстие было наложено несколько слоёв специального герметика.

"Не волнуйтесь, у нас всё в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает", — приводятся слова космонавта на странице Роскосмоса в Twitter.

Отмечается, что сейчас все члены международной экспедиции работают в спокойной и дружеской обстановке.

Космонавт Сергей Прокопьев показал дыру в Союзе .

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