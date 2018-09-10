Комиссия по этике готова изучить факт драки с участием Владимира Жириновского
Но такого обращения еще не было
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Напомним, в воскресенье на Пушкинской площади в Москве прошел несанкционированный митинг. По данным МВД России, в нем приняли участие около 2 тысяч человек. Акцию посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления. Завязалась потасовка.
«Вы же знаете позицию комиссии. Она очень простая: будет обращение — будет разбирательство»,— пояснил РИА Новости глава комиссии Госдумы России по этике Отари Аршба, отвечая на вопрос, будет ли комиссия по этике рассматривать данный случай.