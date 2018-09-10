Нидерланды больше не будут финансировать сирийские «Белые каски»

СЕГОДНЯ 18:49 2018-09-10T18:49:30+03:00

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Нидерланды решили прекратить финансирование сирийской оппозиции и неправительственной организации "Белые каски", которая известна своими постановочными видеороликами с имитацией последствий "химических атак".

Как объяснили в ходе брифинга глава министерства иностранных дел страны Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг, поддержка данных сил не принесла "ожидаемых результатов".

Отмечается, что финансирование оппозиции будет прекращено немедленно, а так называемые волонтеры из "Белых касок" продолжат получать средства еще до декабря этого года.

При этом правительство Нидерландов планирует и дальше выступать за политическое урегулирование конфликта в ближневосточной республике, а также поддерживать соседние с ней страны, пострадавшие в результате вооруженных действий.

Однако, по мнению министров, в Сирии продолжит царить "нестабильность", вызванная "неизбежной" победой официальных властей, передает Dutch News.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее финансирование "Белых касок" прекратили также Соединенные Штаты.