Нидерланды больше не будут финансировать сирийские «Белые каски»
Нидерланды решили прекратить финансирование сирийской оппозиции и неправительственной организации "Белые каски", которая известна своими постановочными видеороликами с имитацией последствий "химических атак".
Как объяснили в ходе брифинга глава министерства иностранных дел страны Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг, поддержка данных сил не принесла "ожидаемых результатов".
Отмечается, что финансирование оппозиции будет прекращено немедленно, а так называемые волонтеры из "Белых касок" продолжат получать средства еще до декабря этого года.
При этом правительство Нидерландов планирует и дальше выступать за политическое урегулирование конфликта в ближневосточной республике, а также поддерживать соседние с ней страны, пострадавшие в результате вооруженных действий.
Однако, по мнению министров, в Сирии продолжит царить "нестабильность", вызванная "неизбежной" победой официальных властей, передает Dutch News.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее финансирование "Белых касок" прекратили также Соединенные Штаты.