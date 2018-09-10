2018-09-10T19:24:19+03:00
Политика

"Прекрасное послание": Ким Чен Ын оценил письмо Путина

Лидер КНДР попросил передать российскому коллеге ответные "самые добрые" пожелания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил послание президента России Владимира Путина, а также выразил надежду на то, что Москва поможет Пхеньяну в снятии американских санкций. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, что именно она возглавляла делегацию верхней палаты парламента, которая прибыла в Пхеньян на торжества по случаю 70-летия основания республики. Во время визита политик встретилась с Ким Чен Ыном, передала ему послание Путина, а также заслушала ответ северокорейского лидера.

"Он на словах сказал, просил передать Владимиру Владимировичу самые добрые пожелания, что он высоко ценит его работу, работу России по поддержке Северной Кореи, намерение расширять наше сотрудничество, естественно, в тех рамках и условиях, в которых мы находимся — санкции ООН", — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По словам главы Совфеда, Ким Чен Ын особенно отметил рост роли нашей страны на мировой арене. Он также попросил Москву помочь Пхеньяну в ослаблении американских санкций.

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