2018-09-10T19:51:07+03:00
Спорт

Россия громит Чехию 3:0 после первого тайма товарищеской игры

Два мяча у нас забил Алексей Ионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия выигрывает у Чехии 3:0.Россия выигрывает у Чехии 3:0.Фото: REUTERS
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В Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" завершился первый тайм товарищеского матча Россия - Чехия. Наши футболисты в отличном стиле провели стартовую половину игры.

На перерыв команды ушли при счете 3:0. Два гола в первом тайме забил игрок ФК "Ростов" Алексей Ионов, для которого это - домашняя арена. Во втором случае он забил мяч с пенальти. Еще один мяч в этом поединке забил форвард "Зенита" Антон Заболотный. Что примечательно, Ионов реализовал пенальти, который был назначен за снос Заболотного.

Через 15 минут поединок в Ростове-на-Дону продолжится после перерыва.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Чехия.

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