2018-09-10T20:03:22+03:00
Происшествия

Водитель, сбивший толпу людей на Новочеркасском бульваре, был арестован

Киргиз Бекжан Сарбишев проведет под стражей по меньшей мере два месяца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бекжан СарбишевБекжан Сарбишев
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В Москве был арестован 20-летний Бекжан Сарбишев, который утром 9 сентября наехал на толпу людей возле ночного клуба "Аура" на Новочерскасском бульваре. Такое решение принял в понедельник, 10 сентября, Кузьминский суд столицы.

Напомним, что в воскресенье этот молодой человек, будучи за рулем автомобиля, наехал на толпу людей в районе метро "Марьино". В результате инцидента девять человек получили травмы, один мужчина погиб. Все пострадавшие, а также сам злоумышленник оказались гражданами Киргизии.

По данным пресс-службы посольства этой страны в Москве, в ту ночь Сарбишев отмечал в ночном клубе 18-летие своей страны. В какой-то момент к девушке начали приставать некие молодые люди, которые в результате вступили в конфликт с ее братом. Они отобрали у парня слуховой аппарат, с которым тот не расстается с самого детства, а после избили.

Решив отомстить, Сарбишев вышел на улицу, сел за руль автомобиля, а после оставалось лишь дождаться обидчиков и совершить наезд. Киргизу уже предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство, передает сайт kp.ru.

"Сарбишеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 8 ноября", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Карину Калёнову.

Первые кадры из Москвы, где авто влетело в толпу пешеходов.

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