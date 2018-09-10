Британия будет разыскивать подозреваемых по делу Скрипалей через Интерпол

СЕГОДНЯ 20:18 2018-09-10T20:18:50+03:00

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Власти Великобритании ожидают, что в скором времени Интерпол распространит ордера на арест двоих подозреваемых в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

Известно, что соответствующие "красные уведомления" были выпущены еще 5 сентября. В тот же день были раскрыты личности подозреваемых, передает сайт kp.ru.

"Мы ждем их распространения Интерполом, но не знаем, когда это произойдет. Этот вопрос находится в ее ведении", - передает ТАСС со ссылкой на лондонских правоохранителей.

Напомним, что Скрипали были отравлены неким нервно паралитическим веществом 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Сразу после случившегося власти королевства поспешили обвинить в покушении российскую сторону, при этом никаких доказательств не было предоставлено до сих пор.

В начале сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые якобы могли быть причастны к отравлению Скрипалей. Ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. В МИД РФ уже заявили, что эти имена им "ни о чем не говорят". В Кремле пока также не располагают информацией о личностях этих граждан.