На Украине продолжают искать плюсы от прекращения сообщения с Россией

СЕГОДНЯ 20:38 2018-09-10T20:38:25+03:00

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пытается убедить соотечественников в том, что страна не потерпит никаких финансовых убытков

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"Украинские железные дороги" (ПАО "Укрзализныця") не потерпят финансовых убытков в случае прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Такое заявление сделал министр инфраструктуры незалежной Владимир Омелян.

Глава ведомства продолжает настаивать на необходимости разрыва всех связей с Россией. Так, ранее именно он внес на рассмотрение правительства законопроект о запрете железнодорожного и автобусного сообщения с нашей страной.

"Эти восемь поездов, которые (сейчас) курсируют в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны, и генерировали бы не меньшую прибыль, а допускаю, и большую, чем они сейчас генерируют на восточном направлении", - заверил Омелян.

По его словам, сейчас на Украине существует огромный спрос на внутренние перевозки, в частности, в западном направлении, который до сих пор не удовлетворен из-за недостатка железнодорожных составов, передает "Укринформ".

Стоит отметить, что подобные инициативы о прекращении сообщения с Россией уже неоднократно критиковались как киевскими властями, так и в Верховной Раде. Например, депутат Вадим Рабинович предрек Украине потерю доходов от транзита, в случае введения запрета, передает сайт kp.ru.