2018-09-10T20:54:49+03:00
Спорт

Это была игра на "пятерку"! Футболисты сборной России разгромили Чехию 5:1 в товарищеской игре

Героем поединка стал форвард "Ростова" Ионов, забивший два гола
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия уверенно обыграла Чехию. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссия уверенно обыграла Чехию. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" в понедельник, 10 сентября, был сыгран товарищеский матч. Футболисты сборной России принимали команду Чехии. Несколько дней назад в Трабзоне наша команда одержала победу со счетом 2:1 и успешно стартовала в Лиге Наций. А в домашнем поединке против чехов для зрителей футболисты устроили настоящее шоу!

На 8-й минуте сборная России открыла счет в поединке - отличился Алексей Ионов после паса Газинского. Долго второго гола ждать не пришлось - на 24-й минуте Заболотный впервые в карьере забил гол за сборную. На 29-й же Ионов сделал дубль, установив счет 3:0 на табло. У игрока "Ростова" - дубль в первой игре после возвращения в сборную.

Во втором тайме голы продолжились. На 74-й минуте Соучек забил ответный мяч, но затем наши ответили очень мощно! На 78-й минуте Ерохин после подачи Рауша сделал счет 4:1, а через пять минут Полоз, получив пас от того же Рауша, забил и пятый!

Россия разгромила Чехию 5:1 в товарищеской игре в Ростове-на-Дону.

Следующий поединок команда России теперь проведет в октябре. 11 октября в Лиге Наций наши в Калининграде примут Швецию. А через 3 дня в Сочи предстоит поединок с Турцией.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Чехия.

ОБЗОР ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА РОССИЯ - ЧЕХИЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА РОССИЯ - ЧЕХИЯ

АНОНС ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА РОССИЯ - ЧЕХИЯ

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