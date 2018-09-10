Глава следственной группы по делу Немцова награжден Орденом Мужества

СЕГОДНЯ 20:56 2018-09-10T20:57:12+03:00

Николай Тутевич расследовал также убийство чеченского «авторитета» Мустафы Шидаева и командира спецбатальона ГРУ Руслана Ямадаева

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Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Николай Тутевич был награжден Орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества ... Тутевича Николая Васильевича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Именно Николай Тутевич возглавлял расследование убийства политика Бориса Немцова. Он руководил следственной группой с 2015 года, сменив на посту Игоря Краснова.

Кроме того, Тутевич расследовал убийство чеченского "авторитета" Мустафы Шидаева, застреленного в 2006 году, и убийство экс-командира чеченского спецбатальона ГРУ "Восток" Руслана Ямадаева, которого расстреляли осенью 2008 года на Смоленской набережной, передает сайт kp.ru.