Глава следственной группы по делу Немцова награжден Орденом Мужества
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Николай Тутевич был награжден Орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества ... Тутевича Николая Васильевича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Именно Николай Тутевич возглавлял расследование убийства политика Бориса Немцова. Он руководил следственной группой с 2015 года, сменив на посту Игоря Краснова.
Кроме того, Тутевич расследовал убийство чеченского "авторитета" Мустафы Шидаева, застреленного в 2006 году, и убийство экс-командира чеченского спецбатальона ГРУ "Восток" Руслана Ямадаева, которого расстреляли осенью 2008 года на Смоленской набережной, передает сайт kp.ru.