2018-09-10T21:13:04+03:00
Наука

Ликвидация пустот на космодроме "Восточный" займет меньше месяца

"Роскосмос" пообещал устранить строительный брак под стартовым столом до 5 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Роскосмос» определил сроки устранения пустот на космодроме "Восточный‍". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС«Роскосмос» определил сроки устранения пустот на космодроме "Восточный‍". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Обнаруженные под стартовым столом на космодроме "Восточный" пустоты будут устранены менее, чем за месяц. Такое заявление сделали в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Там подчеркнули, что данный строительный брак не имеет критического характера и будет устранен силами "Роскосмоса" до 5 октября. Между тем, причиной возникновения пустот уже назвали некачественный бетон.

"Согласно результатам проверки, некачественная заливка бетона была допущена прежним подрядчиком – Спецстроем РФ. Кроме того, наряду с этим замечанием, у ФГУП "ЦЭНКИ" имеется еще ряд претензий к прежнему подрядчику", - сообщается на сайте Центра.

На фоне случившегося гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил усилить контроля над строительством стартового комплекса для "Ангары" и привлечь к данному процессу специалистов Минстроя. Параллельные проверки будут проводиться также на других объектах космодрома. Ожидается, что это позволит исключить любую нештатную ситуацию.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне в грунте под железобетонным основанием пути мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на новом российском космодроме "Восточный" образовались пустоты. Известно, что ремонтные работы обойдутся госкорпорации в 4,57 миллиона рублей.

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