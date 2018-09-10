2018-09-10T21:42:21+03:00
Политика

Россия запросила проведение заседания СБ ООН по итогам саммита в Тегеране

Обсуждение встречи лидеров РФ, Ирана и Турции необходимо с учетом интереса членов Совета к этому событию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хасан Роухани, Владимир Путин Реджеп Тайип ЭрдоганХасан Роухани, Владимир Путин Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Россия запросила разрешение на проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН с целью обсуждения итогов состоявшегося в Тегеране саммита РФ, Ирана и Турции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 сентября президенты трех стран обменялись мнениями по проблеме долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии и приняли совместную декларацию.

По словам пресс-секретаря российского постпредства при ООН Федора Стржижевского, отдельные члены Совбеза проявили интерес к итогам саммита, и было решено провести открытое заседание по данному вопросу.

"Наша позиция объясняется тем, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря.

Он подчеркнул, что заседание запрошено на вторник, 11 сентября, на 11:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 по Москве).

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