Россия запросила проведение заседания СБ ООН по итогам саммита в Тегеране
Россия запросила разрешение на проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН с целью обсуждения итогов состоявшегося в Тегеране саммита РФ, Ирана и Турции.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 сентября президенты трех стран обменялись мнениями по проблеме долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии и приняли совместную декларацию.
По словам пресс-секретаря российского постпредства при ООН Федора Стржижевского, отдельные члены Совбеза проявили интерес к итогам саммита, и было решено провести открытое заседание по данному вопросу.
"Наша позиция объясняется тем, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря.
Он подчеркнул, что заседание запрошено на вторник, 11 сентября, на 11:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 по Москве).