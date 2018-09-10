Болтон не стал исключать возможность новой встречи лидеров США и КНДР

СЕГОДНЯ 21:55 2018-09-10T21:55:36+03:00

По словам советника американского лидера, в данном случае все зависит от действий Пхеньяна в направлении денуклеаризации

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Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына возможна, но лишь при условии выполнения Пхеньяном всех условий по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление сделал советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон.

"Возможность новой встречи между двумя президентами есть, но президент Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Мы ждем шагов по денкулеаризации", - подчеркнул политик.

По его словам, еще в апреле этого года Ким Чен Ын пообещал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину провести денуклеаризацию всего за год. В Вашингтоне рассчитывали на более скорые сроки, но приняли и этот вариант, передает РИА Новости.

Напомним, что первая и последняя встреча лидеров КНДР и США состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам политики подписали совместный документ, в котором северокорейская сторона заявила о готовности полностью уничтожить оружие массового поражения в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона, передает сайт kp.ru.