2018-09-10T21:55:36+03:00
Политика

Болтон не стал исключать возможность новой встречи лидеров США и КНДР

По словам советника американского лидера, в данном случае все зависит от действий Пхеньяна в направлении денуклеаризации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Дональд Трамп и Ким Чен ЫнДональд Трамп и Ким Чен ЫнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына возможна, но лишь при условии выполнения Пхеньяном всех условий по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление сделал советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон.

"Возможность новой встречи между двумя президентами есть, но президент Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Мы ждем шагов по денкулеаризации", - подчеркнул политик.

По его словам, еще в апреле этого года Ким Чен Ын пообещал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину провести денуклеаризацию всего за год. В Вашингтоне рассчитывали на более скорые сроки, но приняли и этот вариант, передает РИА Новости.

Напомним, что первая и последняя встреча лидеров КНДР и США состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам политики подписали совместный документ, в котором северокорейская сторона заявила о готовности полностью уничтожить оружие массового поражения в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона, передает сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина с ножницами напал на прохожих в Париже: ранены два человека
Трамп продлил еще на год режим ЧП в США из-за угрозы терактов
Суд Австрии подтвердил права РФ на водку "Столичная" и "Московская"
Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы‍ еще на год
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по итогам саммита в Тегеране
Кандидат в президенты Грузии разместил свою рекламу на PornHub
Ликвидация пустот на космодроме "Восточный" займет меньше месяца
Глава следственной группы по делу Немцова награжден Орденом Мужества
Это была игра на "пятерку"! Футболисты сборной России разгромили Чехию 5:1 в товарищеской игре
На Украине продолжают искать плюсы от прекращения сообщения с Россией
Британия будет разыскивать подозреваемых по делу Скрипалей через Интерпол
Водитель, сбивший толпу людей на Новочеркасском бульваре, был арестован
Россия громит Чехию 3:0 после первого тайма товарищеской игры
Российский фильм "Собибор" поборется за "Оскар"
"Прекрасное послание": Ким Чен Ын оценил письмо Путина
С руководящих постов в МИД Польши сняли всех выпускников МГИМО
Нидерланды больше не будут финансировать сирийские «Белые каски»
Комиссия по этике готова изучить факт драки с участием Владимира Жириновского
Российский космонавт заснял дыру в корабле "Союз" на видео
В Тихом океане заработала система очистки от мусора
Глава Ленинки извинился за фотосессию на столе и фуршет в читальном зале
Украинец подал заявление на Жириновского в полицию после драки на Пушкинской площади
Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства
Путин отметил взаимодействие между военными ведомствами РФ и Японии
Убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство
Популярный телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме
Полет многотонного беспилотника показали на видео