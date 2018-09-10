2018-09-10T22:09:09+03:00
В мире

Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы‍ еще на год

Ограничительные меры в отношении Острова Свободы будут действовать вплоть до 14 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп продлил торговые рестрикции, действующие в отношении КубыПрезидент США Дональд Трамп продлил торговые рестрикции, действующие в отношении КубыФото: REUTERS
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Американское торговое эмбарго в отношении Кубы было продлено еще на год. Теперь срок его действия истекает 14 сентября 2019-го. Соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 сентября.

"Настоящим [документом] я определяю, что продолжение осуществления этих мер в отношении Кубы в течение 1 года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Этим же указом глава государства продлил действие ряда своих полномочий в рамках данного антикубинского эмбарго.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, вскоре после вступления в должность президента США Дональд Трамп отменил часть указов, касающихся нормализации отношений с Островом Свободы.

Так, были ужесточены правила поездок граждан США на Кубу, а американским компаниям запретили вести дела с предприятиями этого государства в случае, если они имеют отношение к оборонному сектору.

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