2018-09-10T22:27:51+03:00
В мире

Суд Австрии подтвердил права РФ на водку "Столичная" и "Московская"

Теперь использовавшая эти бренды люксембургская компания должна прекратить продажу данной продукции и возместить нанесенный России ущерб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Апелляционный суд Линца подтвердил право компании «Союзплодоимпорт» на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya. Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)Апелляционный суд Линца подтвердил право компании «Союзплодоимпорт» на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya. Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)
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Апелляционный суд австрийского города Линц подтвердил права федерального российского предприятия "Союзплодоимпорт" на товарные знаки водки "Столичная" (Stolichnaya) и "Московская" (Moskovskaya), а также запретил люксембургской компании Spirits International B.V. использовать эти бренды при производстве и продаже.

Теперь фирма обязана возместить нанесенный РФ ущерб, а также прекратить поставки вышеуказанной продукции на рынок Австрии. Стоит отметить, что именно эта страна является второй в Европе по объему продаж водки Stolichnaya.

Компании Spirits было запрещено обжаловать решение в Верховном суде Австрии. Приговор вступил в силу немедленно. Об этом сообщается на сайте "Союзплодоимпорта".

Напомним, что в начале 2018-го Гаагский суд уже признавал право России на владение брендами водки "Столичная" и "Московская". Тогда компанию Spirits обязали прекратить продажу данных алкогольных напитков на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, либо каждый год выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительные 50 тысяч евро ежедневно, передает сайт kp.ru.

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