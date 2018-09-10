2018-09-10T22:44:24+03:00
В мире

Трамп продлил еще на год режим ЧП в США из-за угрозы терактов

Он был введен вскоре после страшных событий 11 сентября 2001 года и с тех пор не снимался
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп продлил действие чрезвычайного положения в странеПрезидент США Дональд Трамп продлил действие чрезвычайного положения в странеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения еще на год. Такое решение было принято главой государства в понедельник, 10 сентября. Причиной стала сохраняющая угроза проведения новых террористических актов на территории страны.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, то введенный еще 14 сентября 2001 года режим ЧП, а также связанные с ним полномочия должны продолжать действовать и после 14 сентября 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, что режим ЧП был объявлен в США еще 16 лет назад вскоре после страшного теракта, унесшего жизни почти трех тысяч человек. Сайт kp.ru писал о том, что на расследование этого случая комиссии потребовалось несколько лет.

Между тем, ведение ЧС наделяет президента дополнительными полномочиями, которыми он может при необходимости воспользоваться без получения одобрения правительства и ведомств.

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