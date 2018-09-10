Мужчина с ножницами напал на прохожих в Париже: ранены два человека

10 Сент. 22:59 2018-09-10T22:59:01+03:00

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Еще одно вооруженное нападение произошло в центральной части Парижа. В понедельник, 10 сентября, неизвестный мужчина вонзил ножницы в горло местному почтальону, а после набросился на другого прохожего.

Инцидент произошел на улице Рокетт, недалеко от площади Бастилии. Рядом с этим местом находится комиссариат полиции, поэтому правоохранители довольно быстро прибыли на подмогу. В ходе задержания злоумышленника им пришлось использовать пистолеты "Тайзер", стреляющие электрическими импульсами. Именно с их помощью нападавший был задержан и доставлен в отделение полиции, передает телеканал France 3.

Личность и мотивы преступника пока неизвестны. О состоянии пострадавших также не сообщается.

Между тем, это нападение стало уже вторым за последние сутки. Ранее в воскресенье вечером переполох в Париже устроил некий выходец из Афганистана. Сначала вооруженный арматурой мужчина набросился на посетителей кинотеатра, а после переключился на игроков в петанк, которые пытались отвлечь его с помощью металлического шара. Перед задержанием иностранец успел ранить еще двух прохожих, которые оказались туристами из Великобритании. Всего, по данным сайта kp.ru, пострадали семь человек.