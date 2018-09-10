В Бундестаге исключили возможность участия Германии в ударе по Сирии
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес выступила категорически против участия своей страны в возможной военной операции Соединенных Штатов с их союзниками в Сирии.
«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», - заявила она газете Deutsche Welle, напомнив о коалиции социал-демократов с партией канцлера Ангелы Меркель.
Так председатель СДПГ прокомментировала появившиеся накануне сообщения немецких СМИ о том, что в Берлине решают, стоит ли примкнуть к американской коалиции, если в сирийской провинции Идлиб произойдет предполагаемая «химатака».
А вот министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас высказался по этому поводу намного сдержаннее.
«Андреа Налес, разумеется, совершенно права, когда говорит, что правительство Германии будет действовать согласно Конституции и международного права», - сказал дипломат.
Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен изучить возможность участия немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado в ударах США, Франции и Великобритании по Сирии, если будет доказано, что Дамаск применил химоружие в Идлибе.
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