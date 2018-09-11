Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в секторе Газа, десять палестинцев ранены
В понедельник, 10 сентября, израильские военные открыли огонь по участникам организованной движением ХАМАС акции протеста в секторе Газа. В результате ранены десять палестинцев, сообщило Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.
Сами военнослужащие Израиля утверждают, что они начали стрелять после тго, как демонстранты принялись бросать в них петарды, бутылки с зажигательной смесью и горящие шины.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, акции протеста у пограничных укреплений в секторе Газа не прекращаются с конца марта. Ситуация ухудшилась 14 мая, когда открылось посольство США в Иерусалиме.
Демонстрации зачастую перерастают в стычки протестующих с полицией и военных еврейского государства. По последним данным, жертвами ожесточенных столкновений протестующих с силовиками на границе сектора Газа стали как минимум 125 палестинцев, с израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.
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