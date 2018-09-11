2018-09-11T03:58:39+03:00
В мире

Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в секторе Газа, десять палестинцев ранены

Солдаты Израиля утверждают, что начали стрелять после того, как в них полетели петарды и горящие шины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Акции протеста у пограничных укреплений в секторе Газа не прекращаются с конца мартаАкции протеста у пограничных укреплений в секторе Газа не прекращаются с конца мартаФото: REUTERS
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В понедельник, 10 сентября, израильские военные открыли огонь по участникам организованной движением ХАМАС акции протеста в секторе Газа. В результате ранены десять палестинцев, сообщило Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

Сами военнослужащие Израиля утверждают, что они начали стрелять после тго, как демонстранты принялись бросать в них петарды, бутылки с зажигательной смесью и горящие шины.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, акции протеста у пограничных укреплений в секторе Газа не прекращаются с конца марта. Ситуация ухудшилась 14 мая, когда открылось посольство США в Иерусалиме.

Демонстрации зачастую перерастают в стычки протестующих с полицией и военных еврейского государства. По последним данным, жертвами ожесточенных столкновений протестующих с силовиками на границе сектора Газа стали как минимум 125 палестинцев, с израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.

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