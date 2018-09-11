2018-09-11T06:23:49+03:00
В мире

Американские СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» одним из семи худших авианосцев в мире

В список также включены китайский и таиландский корабли, два австралийских вертолетоносца и два американских, в том числе самый дорогой в мире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»Фото: REUTERS
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Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» включили в список из семи худших авианосцев в мире. Он, по мнению редакции американского издания Business Insider, занимает «почетное» второе место в ее рейтинге.

На первом месте, по мнению журналистов издания, китайский авианосец Liaoning, который представляет собой обновленную версию советского «Варяга». За ним следует наш «Адмирал Кузнецов», относящийся к тому же типу кораблей. Редакция объясняет свой выбор тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

Третье место занимает простаивающий в порту таиландский Chakri Naruebet, который фактически не используется в военных целях. Четвертым называют американский универсальный десантный корабль типа Wasp. Он предназначен для истребителей F-35B Lightning II, но практически не используется.

Пятое и шестое место сотрудники BI отдали двум австралийским вертолетоносцам типа Canberra, которые простаивают на ремонте из-за проблем с двигательной установкой.

Замыкает же этот список самый дорогой и мощный в истории атомный авианосец – введенный в эксплуатацию в июле прошлого года американский Gerald Ford, в котором постоянно что-то ломается.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, год назад бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, нахваливая красоту авианосца «Королева Елизавета», заявил, что Россия «будет с завистью смотреть» на новый британский корабль, сравнивая его со своим «старым, обветшалым» крейсером «Адмирал Кузнецов». Тогда в Минобороны РФ сказали, что новый британский корабль – «всего лишь удобная морская цель», посоветовав обращать внимание не на внешнюю красоту авианосца, а на его боевые характеристики.

Напомним, сейчас крейсер «Адмирал Кузнецов» чинят и модернизируют. В 2021 году он вернется в боевой состав флота, оснащенный современными средствами ПВО, включая комплексы «Панцирь-М» морского базирования.

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