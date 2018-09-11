«Уникальное предприятие»: Путин назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба

СЕГОДНЯ 08:39 2018-09-11T08:39:30+03:00

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Во вторник, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», который находится в городе Большой Камень Приморского края. Там он принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс», получившего название «Санкт-Петербург».

А общаясь с рабочими завода, российский лидер подчеркнул, что им очень повезло, что они работают на таком уникальном предприятии. При этом он назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба.

«У вас будет уникальное предприятие. Док сухой - 500 м. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то - по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда», - приводит слова главы нашего государства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Путин уже приезжал на судоверфь «Звезда». К примеру, в сентябре прошлого года он участвовал там в церемонии закладки четырех новых ледоколов, а также присутствовал на запуске уникального для России тяжелого достроечного стапеля.