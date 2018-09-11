2018-09-11T08:52:26+03:00
Общество

Автомобилистам разрешат оплачивать штрафы со скидкой после «льготного» периода

Воспользоваться таким правом можно будет если уведомление пришло с опозданием
Ася РОМАНЧУК
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Штрафы за нарушение ПДД можно будет оплачивать со скидками после истечения льготного периодаШтрафы за нарушение ПДД можно будет оплачивать со скидками после истечения льготного периодаФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Автомобилистам разрешат оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой, даже если прошел срок «льготного» периода. Воспользоваться таким правом можно будет в одном случае: если уведомление о штрафе пришло с опозданием.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях готовит думский комитет по госстроительству и законодательству. Уже сегодня, 11 сентября, проект будет рассмотрен перед первым чтением

Если документ будет утвержден, то срок оплаты штрафов по льготному тарифу будет продлен на неопределенный срок. Автомобилисту нужно будет предоставить сведения, что письмо было доставлено с опозданием. Но сделать это необходимо в суде, во время обжалования постановления.

Сейчас скидка на оплату штрафа предоставляется в том случае, если нарушитель успел оплатить штраф в 20-днейный срок.

Эксперты отмечают, что изменения помогут защитить права тех автовладельцев, которые не пользуются электронным информированием о штрафах и дожидаются уведомления, отправленного почтой России, пишет газета «Известия».

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