2018-09-11T10:33:51+03:00
Политика

Минтранс поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты

В ведомстве считают, что отсутствие специальных комнат для курения ставит российские воздушные гавани в невыгодное конкурентное положение
Дарья ИВАШКИНА
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Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 годаАнтитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 годаФото: Мария АНАНОВА
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Министерство транспорта России поддержало законопроект о курилках в аэропортах, подготовленный депутатом Госдумы Сергеем Боярским. Таким образом, ведомство согласилось с необходимостью оборудования специально оснащенных выделенных изолированных помещений для курения в «чистых» зонах воздушных гаваней.

Как отметил замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, наличие курилок является «важной дополнительной услугой», которую предоставляют большинство международных аэропортов. «Отсутствие таких комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение в борьбе за транзитный пассажиропоток», - подчеркнул замминистра.

Также он заметил, что административный запрет курения на территории воздушных гаваней не привел к желаемым результатам. По его словам, из-за отсутствия курилок пассажиры нарушают этот запрет, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, курить в аэропортах нельзя с 2013 года. Именно тогда вступил в силу антитабачный закон, запрещающий дымить не только в воздушных гаванях, но и в кафе, ресторанах и подъездах, а также около школ и станций метро.

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