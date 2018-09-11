Минтранс поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-11T10:33:51+03:00

Антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года Фото: Мария АНАНОВА

В ведомстве считают, что отсутствие специальных комнат для курения ставит российские воздушные гавани в невыгодное конкурентное положение

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта России поддержало законопроект о курилках в аэропортах, подготовленный депутатом Госдумы Сергеем Боярским. Таким образом, ведомство согласилось с необходимостью оборудования специально оснащенных выделенных изолированных помещений для курения в «чистых» зонах воздушных гаваней.

Как отметил замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, наличие курилок является «важной дополнительной услугой», которую предоставляют большинство международных аэропортов. «Отсутствие таких комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение в борьбе за транзитный пассажиропоток», - подчеркнул замминистра.

Также он заметил, что административный запрет курения на территории воздушных гаваней не привел к желаемым результатам. По его словам, из-за отсутствия курилок пассажиры нарушают этот запрет, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, курить в аэропортах нельзя с 2013 года. Именно тогда вступил в силу антитабачный закон, запрещающий дымить не только в воздушных гаванях, но и в кафе, ресторанах и подъездах, а также около школ и станций метро.