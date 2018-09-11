Минтранс поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Министерство транспорта России поддержало законопроект о курилках в аэропортах, подготовленный депутатом Госдумы Сергеем Боярским. Таким образом, ведомство согласилось с необходимостью оборудования специально оснащенных выделенных изолированных помещений для курения в «чистых» зонах воздушных гаваней.
Как отметил замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, наличие курилок является «важной дополнительной услугой», которую предоставляют большинство международных аэропортов. «Отсутствие таких комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение в борьбе за транзитный пассажиропоток», - подчеркнул замминистра.
Также он заметил, что административный запрет курения на территории воздушных гаваней не привел к желаемым результатам. По его словам, из-за отсутствия курилок пассажиры нарушают этот запрет, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, курить в аэропортах нельзя с 2013 года. Именно тогда вступил в силу антитабачный закон, запрещающий дымить не только в воздушных гаванях, но и в кафе, ресторанах и подъездах, а также около школ и станций метро.