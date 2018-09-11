При ракетном обстреле Кабула никто не пострадал

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-11T10:39:15+03:00

По афганской столице было выпущено три ракеты, но все они взорвались в нежилой местности

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По столице Афганистана утром во вторник, 11 сентября, было выпущено три ракеты, но все они взорвались в нежилой местности в окрестностях Кабула, поэтому обошлось без разрушений, жертв и пострадавших.

Об этом местному изданию Khabarnama рассказали в пресс-службе городской полиции, уточнив, что два снаряда упали и разорвались в зоне ответственности 16-го полицейского участка, а третья – в районе двенадцатого.

Между тем, ни одна из действующих в стране экстремистских группировок так и не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 августа президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил трехмесячное перемирие с запрещенным в России террористическим движением «Талибан», призвав исламистов ответить тем же. Однако уже через день во время его выступления боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу.

Ранее в июле мощный взрыв в Академии Мавуда на западе афганской столицы унес жизни около 50 человек, десятки людей пострадали.